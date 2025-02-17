Братьев Мельниковых будут судить в закрытом режиме за подготовку поджога военной техники

Второй западный окружной военный суд в закрытом режиме продолжит рассматривать уголовное дело в отношении братьев Мельниковых из-за угроз в адрес участников процесса. Об этом сообщает РИА Новости.

«В связи с поступлением реальных угроз участникам судебного разбирательства суд постановил продолжить его в закрытом судебном заседании для сохранения прав указанных лиц», — говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Юрия Михеева и двух братьев Мельниковых — Матвея и Тимофея, которых арестовали за попытку устроить диверсию на территории одной из воинских частей в Московской области.

Молодым людям предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 281 УК РФ. При этом братьям еще вменяется государственная измена (ст. 275 УК РФ), а также участие в «Легионе «Свобода России» (организация запрещена в России) (ст. 205.5 УК РФ), члены которого воюют на стороне Украины.

По версии следствия, в ноябре 2023 года диверсанты готовились поджечь базу хранения и ремонта зенитной техники в Дмитровском районе Подмосковья. Сначала они пришли к ограждению, чтобы изучить обстановку на объекте. Через несколько дней они вновь пришли к военной части уже с бутылками с зажигательной смесью. Однако их задержали сотрудники полиции и ФСБ.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил о росте дел о терроризме.