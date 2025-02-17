В Курске наказали фельдшера и санитара, отказавшихся помочь фронтовику

Служебная проверка проведена в отношении медиков скорой помощи, которые некорректно вели себя с ветераном Великой Отечественной войны. Фельдшер и санитар получили выговоры, а также лишились стимулирующей надбавки. Об этом сообщил врио замгубернатора Курской области Андрей Белостоцкий, пишет РИА Новости.

Семья фронтовика рассказала, что медики отказались помогать упавшему на пол 100-летнему ветерану, вели себя без должного уважения к его возрасту и заслугам. Ветеран не только является участником Великой Отечественной войны, но и более полувека проработал в аграрном университете профессором.

«Буду держать ситуацию на контроле, уверен, что таких случаев... по крайней мере надеюсь, все сделаем, чтобы таких случаев не было», — высказался Белостоцкий.

До этого безногий участник СВО записал видеообращение, в котором пожаловался на условия в Центральной районной больнице в Кизилюртовском районе Дагестана. Мужчина, лишившийся ног в ходе боевых действий, рассказал, что не может получить необходимые лекарства без взятки. Попытка добиться справедливости закончилась угрозами со стороны районного прокурора. С участником СВО уже связались представители министерства здравоохранения региона, чтобы разобраться в ситуации.

Ранее врачи оставили в голове ветерана СВО осколки.