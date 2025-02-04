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Врачи оставили в голове ветерана СВО осколки

Врачи не стали удалять осколки из головы ветерана СВО, которого бросила жена
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Алексей Майшев/РИА Новости

Врачи не стали удалять осколки из головы ветерана специальной военной операции Александра Волкова, которого после возвращения с фронта бросила жена. Об этом со ссылкой на ветерана сообщает издание URA.ru.

Волков получил тяжелую минно-взрывную травму и был экстренно эвакуирован с фронта — операцию ему провели в Санкт-Петербурге, в нейрохирургическом отделении. В ходе операции врачи сумели буквально «собрать голову» заново Александру, при этом он на две недели впал в кому. Когда мужчина очнулся, его ждала неприятная новость — его бросила жена.

«В Санкт-Петербурге в нейрохирургическом отделении мне сообщили, что не все осколки удалось удалить. В моей голове остались фрагменты, которые врачи решили оставить. По их словам, попытка извлечения могла привести к более серьезным последствиям для моего здоровья. Врачи пояснили, что со временем эти фрагменты срастутся с костной тканью и не будут представлять опасности», — рассказал Александр.

По его словам, самая большая трудность, с которой ему приходится сталкиваться — сложности в получении удостоверения ветерана боевых действий из-за бюрократических проблем.

В прошлом году в Кирове медики спасли пенсионера с осколком диска от пилы в голове.

Ранее двухлетний мальчик упал головой на работающую циркулярную пилу.

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