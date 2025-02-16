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Безногий участник СВО пожаловался на условия в больнице

Безногий участник СВО пожаловался на условия в дагестанской больнице

Безногий участник СВО пожаловался на условия в Центральной районной больнице в Кизилюртовском районе Дагестана. Видеообращение мужчины опубликовал Telegram-канал «Блог Дагестана».

Лишившийся ноги мужчина пожаловался, что не может получить сильнодействующие лекарственные препараты, а его попытка добиться получения лекарств встретила угрозы со стороны районного прокурора. По словам военного, ему не хотят выдавать лекарства без взятки.

После того как история ветерана получила резонанс, с мужчиной связались в министерстве здравоохранения региона.

«С пациентом уже связались, ранее ему был выдан данный препарат в количестве, назначенном врачом. Сейчас он хотел бы получить дополнительные упаковки сильнодействующего лекарства», — заявили в ведомстве.

До этого врачи оставили в голове ветерана СВО осколки.

Волков получил тяжелую минно-взрывную травму и был экстренно эвакуирован с фронта — операцию ему провели в Санкт-Петербурге, в нейрохирургическом отделении. В ходе операции врачи сумели буквально «собрать голову» заново Александру, при этом он на две недели впал в кому. По словам медиков, извлечение всех осколков могло быть сопряжено с еще большим риском для здоровья.

Ранее Путин поручил МО представить предложения по улучшению поиска участников СВО.

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