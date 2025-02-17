Морспасслужба очищает берег в районе мыса Панагия на Кубани от нефтепродуктов

Морспасслужба собирает фрагменты нефтепродуктов на берегу в районе мыса Панагия, расположенного на границе Черного и Азовского морей в Краснодарском крае. Об этом сообщает оперштаб региона в официальном Telegram-канале.

Уточняется, что небольшие куски мазута на камнях обнаружили в прибрежной полосе в районе кормы танкера «Волгонефть-239». Фрагменты собирают в мешки и после вывозят. В оперштабе Кубани уточнили, что сотрудники Морспасслужбы круглосуточно мониторят акваторию и своевременно убирают остатки нефтепродуктов. Участки с маслянистой пленкой мазута посыпают биосорбентом.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие нефтепродукты. Причиной ЧП, скорее всего, стала погода: в тот день был сильный шквалистый ветер, а волны достигали семи баллов. По информации МЧС, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море. После этого нефтепродукты начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма. Экологи предупреждают, что последствия катастрофы могут быть долгоиграющими: часть разлившегося мазута с танкеров опустилась на дно и будет всплывать, когда потеплеет.

Ранее Минтранс РФ рассказал о демонтаже танкера «Волгонефть-239».