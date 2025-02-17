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В минсвязи Ростовской области проводят обыски из-за завышенной цены на ПО

РИА: в минсвязи Ростовской области проходят обыски по делу о злоупотреблении
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Ростислав Нетисов/РИА «Новости»

Правоохранители проводят обыски в министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

По данным агентства, ведомство под предлогом перехода на отечественное программное обеспечение по нацпрограмме заключило госконтракт на предоставление лицензий на право использования программного обеспечения с функцией редактирования файлов системы документооборота «Дело» ‎на сумму 59,99 млн рублей. Однако в ведомстве в итоге поставили другую программу, в четыре раза дешевле заявленной. Уголовное дело завели по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ о злоупотреблениями должностными полномочиями.

10 февраля сообщалось, что бывшего замглавы центра Росстата Андрея Шаина обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями должностным лицом в ущерб интересам службы). Расследование завершено, суд ограничил время, отведенное Шаину и его адвокату для ознакомления с материалами дела.
В случае утверждения обвинительного заключения прокуратура направит дело в суд для его рассмотрения. Максимальное наказание по данной статье составляет до четырех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что замгубернатора Ростовской области подозревают в превышении полномочий.

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