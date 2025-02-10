Экс-замглавы центра Росстата обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями

Следственные органы предъявили обвинение бывшему ому заместителю директора Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации (ГМЦ) Росстата Андрею Шаину в злоупотреблении служебными полномочиями. В настоящее время он находится под домашним арестом. Об этом свидетельствуют судебные документы, доступные ТАСС.

«Постановление Хамовнического районного суда о применении меры пресечения в виде домашнего ареста к Шаину Андрею Вадимовичу оставить без изменений, апелляционные жалобы — отклонить», — говорится в сообщении Мосгорсуда.

Шаину предъявлено обвинение по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями должностным лицом в ущерб интересам службы). Расследование завершено, суд ограничил время, отведенное Шаину и его адвокату для ознакомления с материалами дела. В случае утверждения обвинительного заключения прокуратура направит дело в суд для его рассмотрения. Максимальное наказание по данной статье составляет до 4 лет лишения свободы. Шаин уволился из ГМЦ в 2019 году.

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