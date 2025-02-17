В Новосибирске ребенок упал на рельсы в метро

В метро Новосибирска спасли упавшего на рельсы ребенка

В метро Новосибирска ребенок оказался на рельсах. Об этом сообщает Mash Siberia.

Инцидент произошел на станции «Площадь Ленина». По какой причине несовершеннолетний попал на рельсы, неизвестно.

Машинист успел своевременно остановиться, ребенка оперативно достали. По предварительной информации, он не пострадал.

Ситуация повлияла на график поездов. Составы приезжали с опозданием на шесть минут.

Подобный случай произошел в метро Петербурга, на станции «Проспект Ветеранов». Человека подняли с рельсов, о травмах и состоянии не сообщалось.

Из-за аварии составы следовали только от станции «Девяткино» до «Автово», но спустя несколько минут вернулись к обычному графику.

До этого на станции метро «Московская» пострадал ребенок. Вместе с матерью он опускался в подземку, но в какой-то момент ногу мальчика затянуло в проем между ступенями и неподвижной частью эскалатора. У ребенка диагностировали множественные переломы стопы.

Ранее в Петербурге работник метро получил ожог глаз из-за нападения пассажира.