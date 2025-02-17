Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Новосибирске ребенок упал на рельсы в метро

В метро Новосибирска спасли упавшего на рельсы ребенка
close
Александр Кряжев/РИА Новости

В метро Новосибирска ребенок оказался на рельсах. Об этом сообщает Mash Siberia.

Инцидент произошел на станции «Площадь Ленина». По какой причине несовершеннолетний попал на рельсы, неизвестно.

Машинист успел своевременно остановиться, ребенка оперативно достали. По предварительной информации, он не пострадал.

Ситуация повлияла на график поездов. Составы приезжали с опозданием на шесть минут.

Подобный случай произошел в метро Петербурга, на станции «Проспект Ветеранов». Человека подняли с рельсов, о травмах и состоянии не сообщалось.

Из-за аварии составы следовали только от станции «Девяткино» до «Автово», но спустя несколько минут вернулись к обычному графику.

До этого на станции метро «Московская» пострадал ребенок. Вместе с матерью он опускался в подземку, но в какой-то момент ногу мальчика затянуло в проем между ступенями и неподвижной частью эскалатора. У ребенка диагностировали множественные переломы стопы.

Ранее в Петербурге работник метро получил ожог глаз из-за нападения пассажира.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами