В Петербурге мальчик оказался в больнице после попадания в механизм эскалатора метро

В Петербурге трехлетний мальчик пострадал, попав в механизм эскалатора. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на станции метро «Московская». Ребенку зажало ногу между ступенями и неподвижной частью эскалатора. По словам матери пострадавшего, она держала мальчика за руку, но в какой-то момент «ногу начало засасывать». По какой причине это произошло, не уточняется.

Она добавила, что попыталась справиться с ситуацией сама, но у нее не получилось. Спустя пару секунд механизм остановили, и мужчина с соседнего эскалатора попытался помочь, но и в этот раз ничего не получилось.

«Тогда кто-то дал ему карманный нож, он разрезал сапог и вытащил ногу», – поделилась женщина.

После этого ребенка доставили в больницу. Специалисты обнаружили у мальчика множественные переломы стопы. Ему наложили гипс, после чего отпустили домой.

Мать ребенка полагает, что все могло закончиться хуже.

Ранее в Ленобласти во время работы ногу мужчины замяло в станок.