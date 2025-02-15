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В Петербурге работник метро получил ожог глаз из-за нападения пассажира

В Петербурге пассажир набросился с перцовым баллончиком на работника метро
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Анатолий Медведь/РИА «Новости»

В Петербурге сотрудник метрополитена пострадал из-за поведения пассажира. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на станции «Площадь Александра Невского». По данным издания, мужчина распылил перцовый баллончик в лицо 47-летнему сотруднику службы безопасности метро.

Работник получил ожог конъюнктивы левого глаза. Медики оказали ему всю необходимую помощь и отпустили, состояние пострадавшего они оценили как удовлетворительное.

Нападавшего тем временем задержали. В отношении мужчины составили административный протокол по статье о хулиганстве.

До этого в Москве 38-летний мужчина избил 15-летнего подростка в метро. Пассажир нанес школьнику несколько ударов по голове, затем скрылся. Сам пострадавший обратился к правоохранителям на станции, ему вызвали скорую помощь.

После задержания мужчина рассказал, что ему показалось, что молодой человек сделал ему замечание. В отношении пассажира возбудили уголовное дело.

Ранее женщина родила в поезде метро, ребенка принимала ее соседка по вагону.

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