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Таксистку из Таиланда, которая избила россиянку, обвинили в похищении школьницы

Shot: тайскую таксистку, избившую туристку из РФ, обвинили в похищении школьницы
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Туристы из России обвинили в похищении школьницы таксистку, которая ранее оскорбляла и преследовала их соотечественницу. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По словам путешественников, в ноябре 2022 года их 14-летняя дочь решила поехать в школу на такси, которое вела женщина-водитель. Тайка повезла иностранку в другую сторону, при этом оскорбляя пассажирку и ее мать и отца.

Во время поездки клиентка записывала матери голосовые сообщения, на которых была слышна ругань. Позже женщина высадила школьницу в неизвестном месте, девушка забежала в кафе, откуда ее забрали родители.

«Позднее они писали заявления в полицию, но, по их словам, расследования истории не проводилось», – сообщается в публикации.

Мать и отец пострадавшей ждут задержания таксистки.

Инцидент, после которого родители рассказали о похищении, произошел на Пхукете. Как рассказала другая клиентка, она заказала такси в местном приложении, но отменила поездку, так как машина не двигалась с места, затем нашла нового водителя-женщину.

Когда машина приехала, путешественница заметила на пассажирском месте женщину-водителя, которая должна была к ней приехать. Тайка оскорбила клиентку и избила. Когда пострадавшая вышла из салона, та погналась за ней.

Ранее в Москве таксист спас пенсионерку от мошенников.

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