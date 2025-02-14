В Москве таксист спас пенсионерку от мошенников

В Москве таксист-курьер спас пенсионерку, которая хотела передать мошенникам завернутые в полотенце деньги. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Водитель приехал на заказ к дому на улице Федора Полетаева вечером 11 февраля. К машине спустилась 83-летняя пенсионерка. Таксист сразу заметил, что женщина явно очень переживала и не смогла ответить, кто примет заказ. Она закинула посылку на заднее сиденье и ушла», — говорится в сообщении.

По информации источника, из-за странного поведения женщины таксист решил проверить посылку и обнаружил 380 тыс. рублей, замотанные в полотенце. Он вызвал полицию, но в этот момент пришла пенсионерка. По словам таксиста, злоумышленник сказал женщине разбить стекло автомобиля и забрать деньги обратно, а завтра передать их другому курьеру.

Водитель усадил пенсионерку в автомобиль и дождался полицию. Сотрудники правоохранительных органов связались с родственниками, которые убедили женщину, что она разговаривала с мошенниками. Пенсионерку отвезли в отделение, где она написала заявление, а деньги передали сыну.

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