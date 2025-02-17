«Статистика неточная»: раскрыты главные проблемы на российском рынке труда

Центробанк заявил о минимальном уровне безработицы в России, однако ситуация на рынке труда не так спокойна, как кажется. Не учитываются люди, которые не состоят на учете в службе занятости, а вакансий много в сферах, которые не отвечают высоким требованиям находящихся в поиске работы граждан, рассказал карьерный консультант Ильгиз Валинуров Общественной Службе Новостей.

«Безработица по официальной статистике считается по количеству трудоспособного населения, которое стоит на учете, но реально такой безработицы нет. Это правда. Статистика не учитывает тех, кто не зарегистрирован в службе занятости, а их много», — подчеркнул Валинуров.

Он напомнил о структурных проблемах рынка труда. Так, например, сегодня наблюдается дефицит вакансий в магазинах, на складах – в том числе, не хватает курьеров. При этом топ-менеджеру найти работу уже будет непросто – работодатели ждут высокого уровня квалификации, опыта, отказывая в его получении начинающим специалистам.

Эксперт также не согласился со статистикой, по которой на одну вакансию откликаются по четыре кандидата – по его словам, на выложенную им вакансию гендиректора агрохолдинга отозвались 2 тыс. соискателей.

Сегодня в целом работодатели стали требовательнее, что усложняет процесс найма. Они хотят готовых профессионалов, в том числе если речь идет о крупном бизнесе, который, в отличие от малого, может себе позволить обучение сотрудников. Крупные предприятия сейчас просто обязаны вкладываться в обучение специалистов, заключил Валинуров.

Напомним, в ЦБ РФ сообщили, что рынок труда в России остается жестким, а безработица — на историческом минимуме. По данным регулятора, рост зарплаты в стране опережает рост производительности труда. Доля предприятий с дефицитом кадров сокращается, а планы компаний по найму сотрудников стали более сдержанными, что говорит о скором возвращении экономики к сбалансированному росту, подчеркнули в ЦБ.

Ранее сообщалось, что наем через Telegram-каналы захватывает рынок труда в России.