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В ЦБ рассказали об уровне безработицы в России

ЦБ РФ: безработица в России по-прежнему находится на историческом минимуме
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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Рынок труда в России остается жестким, а безработица — на историческом минимуме. Об этом сообщается в пресс-релизе российского Центробанка.

Отмечается, что рост зарплаты в стране опережает рост производительности труда. В то же время результаты опросов свидетельствуют, что планы компаний по найму сотрудников стали более сдержанными.

«Снижается доля предприятий, испытывающих дефицит кадров. Кроме того, наблюдается уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы», — рассказали в ЦБ РФ.

Это, по словам представителей регулятора, является предпосылками для возвращения экономики к сбалансированному росту.

В России на днях заговорили об «ипотечной оттепели». Было предложено отложить введение ипотечного стандарта, который разрабатывался год назад. Из-за него россияне могут лишиться возможности воспользоваться субсидией от застройщика, и это в целом замедлит развитие рынка жилищного кредитования.

Ранее в ЦБ во второй раз подряд оставили ключевую ставку на прежнем уровне.

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