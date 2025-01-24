Найм через Telegram-каналы захватывает рынок труда в России

В последние годы Telegram из мессенджера для общения превратился в мощный инструмент для бизнеса. Одним из самых быстрорастущих направлений стало использование Telegram-каналов для найма сотрудников. Эта тенденция приобретает все большую популярность, особенно в высокотехнологичных и креативных сферах, рассказала «Газете.Ru» HR бизнес-партнер КГ PROGRESS Екатерина Зеленкова отмечает.

«Telegram-каналы стали удобной альтернативой традиционным платформам для поиска сотрудников. Здесь рекрутеры и компании могут напрямую взаимодействовать с кандидатами, минуя длительные процессы, характерные для классических job-порталов. Это особенно важно для быстрорастущих компаний, которым нужно оперативно закрывать вакансии», — объяснила она.

Главное преимущество Telegram-каналов — скорость и удобство. Работодатели могут публиковать вакансии с минимальным описанием, а кандидаты — сразу же отправлять свои резюме или задавать вопросы в чатах. Многие каналы стали платформами для поиска не только сотрудников, но и фрилансеров, что делает их привлекательными для молодых специалистов и представителей креативных индустрий.

Кроме того, формат мессенджера позволяет достичь высокой вовлеченности аудитории. Подписчики видят публикации в режиме реального времени, что увеличивает шансы быстро найти подходящего кандидата.

«Одним из ярких примеров является появление специализированных каналов, которые ориентированы на отдельные отрасли: IT, маркетинг, дизайн, продажи. Каждый из них становится нишевым пространством, где работодатели могут находить «точечных» специалистов. Крупные компании также создают собственные Telegram-каналы, где публикуют вакансии и рассказывают о корпоративной культуре. Это позволяет не только привлекать новых сотрудников, но и укреплять HR-бренд», — отметила эксперт.

Тем не менее у такого подхода есть и свои минусы.

«Несмотря на очевидные преимущества Telegram, этот инструмент не всегда подходит для отбора сотрудников на сложные позиции, требующие детального анализа навыков и компетенций. Кроме того, без четкой системы фильтрации вакансии могут стать недоступными для подходящих кандидатов из-за большого объема информации», — сказала Зеленкова.

Тем не менее эксперт считает, что популярность Telegram-каналов для найма будет только расти. В ближайшем будущем можно ожидать появления автоматизированных ботов и интеграции с HR-системами, что упростит процесс отбора кандидатов.

«Telegram уже сегодня формирует новый стандарт быстрого и доступного рекрутинга. Компании, которые адаптируются к этому тренду, смогут не только оперативно закрывать вакансии, но и привлекать внимание молодых и амбициозных специалистов», — резюмировала она.

Ранее эксперт предупредил о рисках полномасштабного внедрения нейросетей.