В Калининграде мужчина обворовал дом на 15 млн рублей, отжав стеклопакет

Мужчина обокрал дом в Калининграде, проникнув туда через окно. Об этом сообщили в областном УМВД.

Заявление о краже с общей суммой ущерба свыше 15 млн рублей поступило в полицию от 59-летнего хозяина дома на Берлинской улице. Домовладелец сообщил, что неизвестные забрали с собой 5 млн рублей, сбережения в долларах, евро, фунтах стерлингов, юанях, а также несколько норковых шуб, золотые и позолоченные часы, коллекционные монеты, ювелирные украшения и охотничье ружье.

Полицейские установили, что злоумышленник проник внутрь, отжав стеклопакет на одном из окон, и вскоре вышли на подозреваемого, 37-летнего местного жителя. Во время обысков у него нашли лишь €3,7 тыс., миллион рублей, коллекционные монеты и купюры различного достоинства. Мужчину задержали и отправили под стражу. Поиск остальных похищенных им вещей продолжается.

Ранее вор изобразил зубную боль и обокрал ювелирный магазин в российском регионе.