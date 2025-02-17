Медик-штурмовик батальона Каштана спецназа «Ахмат» с позывным «Сирота» рассказал, как спасал раненых бойцов в курском приграничье. Он спал по 30–40 минут в день с перерывами, а все остальное время работал, пишет RT.

Благодаря своей самоотверженности медику удалось спасти сотни военных. В частности, среди них был тяжелораненый боец с пробитым легким.

«У меня все в семье военные медики. С самого детства я по военным госпиталям. С самого детства я с ранеными солдатами. Я к этому привык, это у меня в крови (...) Есть очень хорошая поговорка: своих лечи как чужих, чужих как своих. И я ее придерживаюсь», — поделился подробностями Сирота.

В начале января в Минобороны рассказали, что гвардии ефрейтор Владимир Аверин один спас 20 сослуживцев во время контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Отмечалось, что Аверин помог сослуживцам под шквальным огнем. Боец рисковал своей жизнью, но действовал, несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны ВСУ. После оказания первой помощи военнослужащий эвакуировал раненых в безопасное место.

Ранее британский медик ВСУ признался в убийстве солдат.