Британский медик Вооруженных сил Украины (ВСУ), который прибыл на Украину в качестве волонтера, признался в убийстве людей. Об этом сообщает The Sun.

Он признался, что стрелял по солдатам из оружия, в том числе из автомата Калашникова. Свои действия он объяснил нехваткой бойцов в рядах ВСУ.

Отмечается, что речь идет о военном, который назвал себя «Доктором Бритом». Он прикомандирован к англоязычной группировке «Избранная рота», воюющей на стороне ВСУ.

Недавно сбежавший в РФ из Великобритании украинский военнослужащий Валерий Федорович С. рассказал, что украинские солдаты, которых обучали британские инструкторы на базе в Северном Йоркшире, отрабатывали бои в жилых районах города перед отправкой в Курскую область.

В декабре также сообщалось, что британские специалисты в 2025 году обучат 180 украинских военных оказанию срочной психологической помощи в полевых условиях.

Ранее Британский наемник заявил, что ВСУ не стоило вторгаться в Курскую область.