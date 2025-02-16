СК возбудил дело после атаки ВСУ на село в Курской области

СК возбудил дело о терроризме по факту обстрела села Коренева в Курской области

Следственный комитет РФ возбудил дело после обстрела Кореневского района Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале главного военного следственного управления СК.

«Установлено, что 16 февраля 2025 года военнослужащие ВФУ совершили целенаправленный обстрел поселка Коренево Кореневского района Курской области, где проживают мирные жители», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате атаки один из местных жителей получил ранения и был госпитализирован. Помимо этого, в ходе атаки были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и частные дома.

В публикации говорится, что в ходе предварительного расследования будут установлены и привлечены к ответственности солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые участвовали в проведении операции.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что пострадавший мужчина получил ранения легкой степени тяжести. В своем обращении губернатор призвал курян воздержаться от поездок в «серую зону» и беречь себя и близких.

Ранее в Курской области на две минуты объявляли ракетную опасность.