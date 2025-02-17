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Россиянам дали советы на случай переезда в другой город

Специалист Емельяненко: при переезде в другой город стоит заранее найти жилье
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Depositphotos

Перед переездом в другой город важно изучить больше информации о нем, в том числе об условиях для жизни, трудоустройства и инфраструктуре. Об этом рассказала член Гильдии логистических операторов МТТП и председатель профсоюза водителей общественного транспорта Людмила Емельяненко, передает Pravda.Ru.

Она также посоветовала заранее найти жилье и работу, чтобы избежать возможных трудностей. По ее словам, стоит связаться с потенциальными работодателями до переезда и узнать о наличии подходящих вакансий. При этом важно быть готовым к трудностям при поиске работы, жилья или адаптации на новом месте.

«Воспользуйтесь помощью специалистов. Хотя универсальных специалистов по переездам не существует, стоит рассмотреть возможность привлечения профессионалов. Это могут быть риелторы, кадровые агентства или логистические компании. Они помогут вам с поиском жилья, работы и перевозкой вещей», — добавили в сообщении.

Емельяненко также призвала составить четкий план действий при переезде.

Кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Косов до этого рассказал «Газете.Ru», что россиянам выгоднее всего продавать квартиру в феврале-марте и октябре-ноябре. В эти месяцы цена сделки может быть на 5-10% выше, чем в другие месяцы года.

Ранее сообщалось, что спрос россиян на квартиры в Турции резко вырос.

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