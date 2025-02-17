Россиянам назвали выгодные месяцы для продажи квартиры

Россиянам выгоднее всего продавать квартиру в феврале-марте и октябре-ноябре. В эти месяцы цена сделки может быть на 5-10% выше, чем в другие месяцы года, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Косов.

«Традиционно наиболее активные сезоны на рынке недвижимости — начало весны и осень, а наиболее «тихие» — лето и январь. Поэтому, как правильно, наиболее благоприятными месяцами для продажи квартиры являются февраль-март и октябрь-ноябрь, но часто деловая активность сохраняется и в декабре. Колебания цены в диапазоне 5-10% могут быть связаны с фактором сезонности. При этом потенциальным продавцам целесообразно проверять, сколько жилье находится в их собственности, чтобы соблюсти срок для безналоговой продажи», — отметил экономист.

По его словам, колебание цены зависит от множества факторов, начиная от региона и заканчивая денежно-кредитной политикой государства. Кроме того, под влиянием инфляции цены могут расти безотносительно сезонности, уточнил экономист.

Он считает, что в настоящее время нет предпосылок для резкого изменения цен на жилую недвижимость — ставки по ипотеке высокие, что снижает покупательскую способность населения, и для многих становится выгоднее долгосрочная аренда, нежели более высокие ежемесячные платежки по ипотеке. По мнению Косова, для владельцев недвижимости сдача ее в аренду также может быть более привлекательной — это позволит получать доход, выжидая повышение цен на жилье.

По данным сервиса «Домклик», средняя цена новой однокомнатной квартиры в России площадью 40 кв. м составляет 6,8 млн рублей, а вторичной квартиры той же площади – 4,46 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве подорожали квартиры.