Спрос россиян на квартиры в Турции резко вырос

Агентство «КоридорЪ»: спрос россиян на квартиры в Турции за год вырос на 20%

Интерес россиян к приобретению недвижимости в Турции вырос на 20% во втором полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом свидетельствует динамика поисковых запросов россиян, говорится в исследовании агентства недвижимости «КоридорЪ», поступившем в редакцию «Газеты.Ru».

В исследовании отмечается, что Турция остается одним из наиболее востребованных направлений для покупки жилья благодаря комфортному климату и доступности морского побережья. Наибольший интерес вызывают как просторные виллы с видом на море, так и современные квартиры в жилых комплексах с развитой инфраструктурой.

«Инвестиции в зарубежную недвижимость остаются надежным инструментом сохранения капитала. Турция привлекает не только покупателей, ищущих жилье для переезда, но и инвесторов, заинтересованных в стабильном доходе от аренды. Кроме того, растущий туристический поток способствует увеличению спроса на краткосрочную аренду, что делает турецкую недвижимость особенно привлекательной в долгосрочной перспективе», – отметила основатель и генеральный директор АН «КоридорЪ» Лариса Афанасьева.

По ее словам, типичный российский покупатель турецкой недвижимости — это человек с высоким уровнем дохода, чаще всего владелец бизнеса или предприниматель, приобретающий недвижимость в Турции как для инвестиций, так и для проживания. Афанасьева добавила, что возможность получить вид на жительство за счет покупки недвижимости на сумму от $400 тыс. (36,2 млн рублей по текущему курсу) повышает интерес к этому региону.

Директор по продажам и соучредитель компании Fortress Investment Татьяна Красникова рассказала, что в 2024 году число сделок по покупке турецкой недвижимости достигло 23,7 тыс. (-32,1% за год). Основными зарубежными инвесторами остаются граждане России (4 867 объектов) и Ирана (2 166 объектов).

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