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В Нижегородской области задержали двух жителей по делу о диверсии

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту попытки диверсии

В отношении двух жителей Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту попытки диверсии. Об этом 17 февраля сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По данным СК РФ, в конце 2024 года подозреваемые пытались поджечь релейные шкафы на одном из перегонов Горьковской железной дороги. Однако во время попытки диверсии они были задержаны сотрудниками ФСБ России по региону и управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

Им инкриминируется попытка диверсии на объектах железной дороги (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса РФ).

В январе в Севастополе был задержан местный житель, подозреваемый в передаче военной разведке Украины данных об объектах ПВО и Черноморского флота РФ. По данным спецслужб, задержанный переписывался в Telegram с представителями ГУР Украины.

4 января сотрудники ФСБ задержали четверых граждан России, которые, как утверждается, планировали устроить теракт в Екатеринбурге. Речь идет о подростках 2007 и 2008 года рождения, разделяющих идеи запрещенной на территории страны террористической организации.

Ранее ФСБ сорвала серию покушений на высокопоставленных военных Минобороны России.

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