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Замгубернатора Ростовской области отказалась признавать вину на допросе

Замгубернатора Ростовской области Федотова не признала вину на допросе
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Правительство Ростовской области

В ходе допроса заместитель губернатора Ростовской области Лилия Федотова отказалась признавать вину по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

«Федотова вину не признала в ходе допроса», — заявил следователь журналистам агентства.

Заместитель губернатора в ходе слушания заявила, что не планирует скрываться от следствия и ее поездки за границу осуществлялись только в Турцию во время отпуска.

3 февраля стало известно, что в отношении женщины было возбуждено дело по статье о превышении должностных полномочий.

По данным пресс-службы Следкома, в 2020 году женщина взяла кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд рублей по ставке свыше 6% годовых для нужд региона. В ходе расследования стало известно, что ущерб бюджету Ростовской области составил 1,9 млрд рублей. На данный момент проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

До этого стало известно, что следователи обыскивают дом и рабочее место замгубернатора Ростовской области Лилии Федотовой.

Ранее сообщалось, что вице-губернатора Ростовской области доставили в суд.

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