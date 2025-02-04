Вице-губернатора Ростовской области доставили в суд

Вице-губернатора Федотову доставили в суд в Ростове для избрания меры пресечения

Вице-губернатора Ростовской области Лилию Федотову доставили в Ленинский суд в Ростове-на-Дону для вынесения приговора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента в зале суда.

3 февраля стало известно, что в отношении заместителя губернатора Ростовской области возбуждено дело по статье о превышении должностных полномочий.

По данным пресс-службы Следкома, в 2020 году женщина взяла кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд рублей по ставке свыше 6% годовых для нужд региона. В ходе расследования стало известно, что ущерб бюджету Ростовской области составил 1,9 млрд рублей. На данный момент проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

До этого стало известно, что следователи обыскивают дом и рабочее место замгубернатора Ростовской области Лилии Федотовой.

Ранее сообщалось, что арестованного гендиректора Корпорации развития Курской области Лукина уволили.