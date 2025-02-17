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Врач предупредила об опасности облепихи для пожилых

Врач Русакова: облепиха может представлять опасность для здоровья пожилых людей
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Mariia Boiko/Shutterstock/FOTODOM

Пожилым людям не стоит есть облепиху, если у них есть сахарный диабет или проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.

Врач отметила, что в целом ягода может принести пользу для здоровья, в том числе улучшить иммунитет и стимулировать системы омоложения. Однако в некоторых случаях она может нанести вред.

«Ягода замедляет свертываемость крови и может влиять на метаболизм некоторых лекарственных препаратов. Поэтому ее употребление лучше обсудить с врачом. <...> Нельзя есть облепиху при сахарном диабете, мочекаменной болезни, проблемах с желчным пузырем и поджелудочной железой», — предупредила Русакова.

По ее словам, ягоду также лучше не есть тем пациентам, у которых есть язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

Врач-диетолог Ирина Писарева до этого рассказала «Газете.Ru», что облепиха полезна для глаз, улучшает работу мозга и замедляет процессы старения. По ее словам, чтобы получить максимум пользы, нужно употреблять ягоду в свежем виде. А вот от высоких температур полезные свойства облепихи теряются.

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