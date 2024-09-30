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Врач рассказала, какие добавки сделают чай полезнее

Врач Соломатина: имбирь и облепиха сделают чай полезнее

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Ingram Images/Global Look Press

В чай можно добавлять шиповник, облепиху и имбирь, чтобы сделать его полезнее. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она уточнила, что в чае содержится большое количество антиоксидантов, предотвращающих преждевременное старение, а также тонизирующий кофеин. При этом шиповник и облепиха обогатят напиток витамином C. В последней также содержится бета-каротин, который переходит в витамин A по потребностям организма.

«Витамин A улучшает сумеречное зрение, необходим для нормальной работы иммунной системы и здоровья кожи. Помимо прочего, он укрепляет нашу слизистую, и ей становится проще противостоять внедрению патогенов, инфекций. <...> Имбирь благоприятно влияет на метаболические процессы, улучшает переваривание. Это достаточно важно, потому что в кровь всасываются только те полезные компоненты, которые хорошо расщепились», — отметила Соломатина.

По ее словам, имбирь также помогает ускорить кровообращение и обладает бактерицидным свойством.

Химик пищевой промышленности Тим Бонд до этого говорил, что чай поможет улучшить качество сна и быстрее заснуть. По словам эксперта, наиболее распространенным напитком в борьбе с бессонницей является ромашковый чай. Благодаря седативным свойствам своих компонентов он может помочь быстрее заснуть и увеличить продолжительность сна.

Ранее врач предупредила об опасности «синдрома чая с бутербродом».

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