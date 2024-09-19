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Диетолог рассказала, как сохранить все витамины в облепихе

Диетолог Писарева заявила, что облепиха улучшает зрение и работу мозга

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Shutterstock/FOTODOM

Облепиха полезна для глаз, улучшает работу мозга и замедляет процессы старения, заявила «Газете.Ru» врач-диетолог Ирина Писарева. Она отметила, что больше всего пользы в свежей ягоде, сезон которой как раз приходится на сентябрь.

«Облепиха содержит много микроэлементов, таких как кальций, магний, железо. Также полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, 6 и 9 — это очень большая редкость для ягод. Витамины-антиоксиданты: А, С, Е, в большом количестве каротиноиды. Обладает противовоспалительным свойством, замедляет процессы старения. Облепиха полезна для глаз благодаря каротину. Улучшает работу мозга, пищеварение. Также широко используется в косметологии облепиховое масло. Его используют для заживления ран, регенерации кожи», — сказала Писарева.

По ее словам, чтобы получить максимум пользы, нужно употреблять ягоду в свежем виде. А вот от высоких температур полезные свойства облепихи теряются.

«Можно заморозить, но делать это надо правильно. Свежую, только что собранную ягоду нужно аккуратно промыть, просушить, и только потом разложить в емкости и замораживать. Тогда ее полезные свойства сохраняются. При термообработке облепихи и высоких температурах теряется количество витамина С», — пояснила диетолог.

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