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В Красноярском крае женщина не выжила после того, как обварилась кипятком в ванне

В Ачинске женщина обварилась кипятком в ванне, ее не спасли
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Depositphotos

В Красноярском крае женщина решила принять ванну и не выжила. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Ачинске. 32-летняя местная жительница получила термические ожоги, других видимых повреждений на ее коже не обнаружили.

Возлюбленную в горячей ванне обнаружил сожитель, спасти ее не удалось. По некоторым данным, за некоторое время до произошедшего пара употребляла запрещенные вещества.

«При осмотре в квартире обнаружено, предположительно, наркотическое вещество», – сообщается в публикации.

На данный момент следователи проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Петербурге 91-летняя пенсионерка попала в больницу после того, как обварилась кипятком в ванной. Во время купания она получила серьезные ожоги почти половины туловища. При этом петербурженка страдала от хронических болезней, связанных с возрастом, что усугубляло ее состояние.

Медики оказали ей всю необходимую помощь, но спасти не смогли.

Ранее в Приморье ребенок прыгнул в кучу песка и попал в больницу с ожогами.

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