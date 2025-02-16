Петербургская пенсионерка обварилась кипятком в ванне и не выжила

«Фонтанка»: в Петербурге пенсионерка обварилась кипятком в ванне и не выжила

В Петербурге 91-летняя женщина обварилась кипятком в ванне и не выжила. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 10 февраля, когда пенсионерка решила принять ванну. В ходе гигиенических процедур пожилая женщина получила сильные ожоги — как это случилось, не уточняется.

Пострадавшую доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Медики диагностировали у пенсионерки ожоговую болезнь с повреждением почти половины тела. Состояние женщины усугубили хронические болезни, которые связаны с возрастом. Несмотря на усилия медиков, спасти ее не удалось.

До этого в Ленобласти младенец не выжил, упав с дивана и ударившись головой о ножки кровати. Врачи диагностировали у пострадавшего множество травм. Ребенку провели операцию, он находился в отделении реанимации в состоянии комы.

Ранее в Оренбурге ребенок получил ожоги 50% тела, обварившись кипящим супом.