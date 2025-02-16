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Ребенок получил тяжелые ожоги, прыгнув в кучу раскаленного песка

В Приморье ребенок прыгнул в кучу песка и попал в больницу с ожогами
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Telegram-канал «DPS VL»

Во Владивостоке мальчик попал в ожоговое отделение больницы, играя на улице. Об этом сообщается в Telegram-канале DPS Vl.

Инцидент произошел на территории автомойки на Сахалинской улице, мальчик спрыгнул с бетонных плит в кучу песка и получил сильные ожоги. По словам отца ребенка, песок оказался настолько горячим, что от травм не спасла даже зимняя обувь.

Семья обратилась за медицинской помощью, пострадавшего госпитализировали с ожогами, подробности о состоянии мальчика неизвестны.

До этого сообщалось, что в Ижевске устанавливаются обстоятельства травмирования малолетней воспитанницы детского сада, девочка обварилась кипятком. Несовершеннолетнюю оставили одну во время подмывания, после чего она получила ожоги. Ребенок несколько часов находился без медицинской помощи. Скорую помощь вызвали родители после того, как забрали ее из детского сада.

Ранее в Петербурге подросток пострадал, пытаясь повторить «взрывной» тренд из TikTok.

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