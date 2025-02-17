Москвичам рассказали о погоде в марте

Погода в Москве в марте будет аномально теплой, однако возможны короткие возвраты холодов. Об этом kp.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, месяц будет с положительной температурной аномалией. Она допустила, что температура воздуха в столице будет более высокой, чем на юге России. Синоптик добавила, что уже сейчас дело идет к весне.

«Это не значит, что с каждым днем будет все теплее и теплее. Однако и новых волн холода в прогнозах больше нет. Снегопадов не ожидается до конца февраля — так, две-три снежинки упадет, 1-2 мм осадков за сутки. Для поддержания пейзажа, не более того. Сейчас высота снежного покрова в столице всего 3 см, и вряд ли уже она сильно изменится», — сказала Позднякова.

Метеорологи Яндекс Погоды до этого сообщали, что весна 2025 года будет аномально теплой почти во всех регионах России, этому поспособствует перенос разогретых атлантических воздушных масс. Превышение климатической нормы более чем на один градус коснется как европейской территории России, так и Урала, Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока.

Ранее сообщалось, что аномально холодная погода на юге ЦФО не вызовет вымерзания озимых культур.