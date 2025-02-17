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Стоматолог ответила, можно ли сделать зубы ровными после 40 лет

Стоматолог Радько: сделать зубы ровными можно и после 40 лет
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Depositphotos

Ортодонтическое лечение доступно пациентам и после 40 лет, оно не отличается по срокам от лечения подростков. Об этом РИАМО рассказала заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько.

По ее словам, одна из сложностей, которая может возникать с возрастом, — длительное отсутствие зубов и смещение соседних в сторону дефекта. Врач уточнила, что в этом случае специалисту нужно будет создать место для имплантов. Она добавила, что у взрослых также могут быть выражены заболевания пародонта, в этом случае лучшим выбором аппаратуры для ортодонтического лечения станут элайнеры.

«Именно на них можно создать 3D модель будущего результата с интеграцией КЛКТ и разработать наиболее щадящие перемещения зубов в более корректное положение. Со временем прикус может измениться из-за естественного износа зубов, потери зубов, заболеваний десен или других факторов. Это приводит к смещению зубов, появлению промежутков между ними или скученности», — добавила Радько.

Главный врач стоматологического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Алина Дмитрова до этого говорила, что правильная чистка зубов и регулярное прохождение осмотра у стоматолога поможет сохранить здоровье зубов.

Ранее были названы популярные схемы развода на деньги в стоматологических клиниках.

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