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Стоматолог назвала два правила для сохранения здоровья зубов

Врач Дмитрова: чтобы сохранить здоровье зубов, важно посещать стоматолога
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы сохранить здоровье зубов, достаточно соблюдать простые правила: правильно чистить их и регулярно ходить на осмотр к стоматологу. Об этом в интервью РИАМО сообщила главный врач стоматологического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Алина Дмитрова.

«Кариес и стирание эмали можно предотвратить. <...> Для восстановления эмали сегодня есть много специальных паст и гелей. Они содержат вещества, которые помогают укреплять зубы, например, кальций и специальные белки», — рассказала специалист.

Она добавила, что если зубы здоровые, то никакие продукты, даже шоколад, им не страшны.

Стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Полина Солдаткина до этого предупреждала об опасности регулярного использования отбеливающих зубных паст. По ее словам, есть риск повышения чувствительности зубов.

Врач подчеркнула, что после консультации стоматолога-терапевта и отсутствии противопоказаний использовать такие пасты можно не чаще одного раза в неделю.

Ранее врач объяснила, как состояние зубов влияет на внешность.

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