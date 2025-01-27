Названы популярные схемы развода на деньги в стоматологических клиниках

Системы обмана в стоматологических клиниках порой настолько изощрены, что иногда превращаются в настоящее криминальное искусство извлечения денег из пациентов. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт, основатель юридической компании «Деломант Групп» Таисия Вепренцева назвала самые распространенные схемы.

«Механизм обмана начинается задолго до визита в клинику. Зачастую сомнительные медицинские организации скупают телефонные базы и начинают массированную атаку на потенциальных клиентов, предлагая бесплатный осмотр или невероятно дешевые услуги. Первая приманка — бесплатная консультация, которая на деле превращается в тщательно спланированный сценарий навязывания дорогостоящего лечения, путем психологической обработки», — объяснила она.

Первая и классическая схема — манипуляции при диагностике. Предприимчивый стоматолог намеренно раздувает диагноз, превращая простой кариес в пугающий пульпит или периодонтит. Например, обычное пигментное пятно на эмали может быть подано как начальная стадия страшного поражения, требующего немедленного дорогостоящего лечения.

«Следующий прием — запугивание. Сотрудники клиники создают у пациента страх, рассказывая о неизбежной инвалидности или полной потере зубов. Например, встречались случаи, когда стоматолог убеждал пациентов, что только способен спасти их от дисфункции челюстного сустава, и буквально загонял пациентов на тотальное протезирование. Особо циничная схема — намеренная порча здоровых зубов. Известны случаи, когда удаляли нервы из абсолютно здоровых зубов только для того, чтобы провести дорогостоящее протезирование», — сообщила юрист.

Финансовые манипуляции доведены до совершенства. Например, могут включать в чек процедуры, которые не проводились. Например, брать деньги за лечение шести каналов зуба, хотя физиологически в зубе максимум четыре канала. Или указывать в договоре дорогие импланты, а фактически ставить дешевые аналоги.

Схема «навороченной чистки» также работает безотказно. Во время простой ультразвуковой чистки врач может добавить снятие зубных камней, покрытие зубов фторлаком, и стоимость процедуры моментально вырастает в несколько раз. В процедурах отбеливания пациентам как правило обещают невероятное преображение, хотя реально можно только удалить налет от кофе или сигарет. Настоящее отбеливание наносит серьезный вред эмали и делает зубы гиперчувствительными.

«Отдельный механизм — манипуляция материалами. В стоматологической клинике подробно рассказывают о преимуществах дорогих материалов, убеждая пациента выбрать максимально дорогой вариант. После оплаты фактически используются дешевые аналоги, которые невозможно отследить без специальной экспертизы», — подчеркнула эксперт.

Особенно изощренная схема — работа с психологией страха. Сотрудники клиники создают у пациента ощущение полной некомпетентности в вопросе через использование сложной медицинской терминологии. Следовательно, пациент находится в стрессовом состоянии и готов согласиться практически на любые манипуляции.

«Важнейшая защита — тотальный контроль и документирование. Фотографии до и после лечения, аудиозаписи консультаций, проверка каждого серийного номера импланта, требование предоставить все упаковки и сертификаты материалов. При малейшем подозрении на мошенничество необходимо немедленно составлять претензию, требовать письменных объяснений, а при отказе — обращаться в Роспотребнадзор и суд. Закон полностью на стороне пациента, если есть документальные подтверждения некачественного оказания услуг», — заметила юрист.

Универсальная стратегия защиты от стоматологического обмана — получение независимых экспертных мнений. Перед принятием решения о серьезном и дорогостоящем лечении крайне рекомендуется проконсультироваться как минимум в двух-трех различных клиниках. Это позволяет не только сравнить диагнозы и предлагаемые варианты лечения, но и существенно снизить риск попадания на манипуляции недобросовестных специалистов. Сторонний взгляд профессионалов скорее всего обнажит попытки необоснованного завышения стоимости или навязывания ненужных процедур.

«Более того, разные стоматологи могут предложить альтернативные, зачастую более щадящие и менее затратные методы лечения, о которых умалчивает иной специалист, заинтересованный исключительно в максимальной прибыли. Главное оружие против стоматологического обмана — юридическая грамотность, внимательность и готовность защищать свои права максимально принципиально», — резюмировала она.

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