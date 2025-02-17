Россиянам объяснили, как часто можно есть фастфуд без вреда для здоровья

Врач Белоусов: фастфуд можно есть не чаще двух раз в месяц

Фастфуд лучше есть не чаще одного-двух раз в месяц, чтобы сохранить баланс питания и избежать проблем со здоровьем. Об этом РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

По его словам, в оставшееся время лучше включать в рацион более здоровую и разнообразную еду. Врач добавил, что в некоторых ресторанах быстрого питания можно найти более полезные блюда, например салаты и блюда на гриле. Он отметил, что они могут состоять из органических продуктов и большего количества клетчатки и белков.

«Однако даже эти «здоровые» блюда не стоит есть слишком часто, так как они могут содержать скрытые добавки и соль», — заключил Белоусов.

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co, изучившие вкусовые предпочтения интернет-пользователей, до этого установили, что гамбургеры, чизбургеры и бутерброды оказались любимым фастфудом 24% россиян, шаурма заняла второе место по популярности — ее предпочитают покупать 15% жителей страны, а чебуреки, беляши и пирожки — третье (14%).

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