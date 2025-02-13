Гамбургеры и бутерброды оказались любимым фастфудом россиян

Гамбургеры, чизбургеры и бутерброды оказались любимым фастфудом 24% россиян, шаурма заняла второе место по популярности — ее предпочитают покупать 15% жителей страны, а чебуреки, беляши и пирожки — третье (14%). Такие данные предоставили аналитики медиахолдинга Rambler&Co, изучившие вкусовые предпочтения интернет-пользователей.

Согласно проведенному опросу, пиццу предпочитают 12% респондентов, куриные ножки и крылья — 11%, а роллы или суши — 10%. Картошка и блины набрали по 7% голосов.

При этом 42% опрошенных заявили, что никогда не употребляют такую пищу, 41% — редко, по большому желанию. Ежедневно в точки быстрого питания заходят лишь 3% россиян, несколько раз в неделю — 4%, а несколько раз в месяц — каждый десятый.

Большинство респондентов (41%) предпочитают покупать фастфуд в российских сетях быстрого питания, тогда как оставшиеся зарубежные бренды выбирают 14%. Несетевые заведения и ларьки без бренда пользуются популярностью лишь у 6% и 7% соответственно. Почти треть участников опроса готова покупать фастфуд в любом месте.

Основной причиной выбора блюд быстрого питания 54% назвали желание побаловать свои вкусовые рецепторы. Для 23% это способ сэкономить время на перекусе, а 13% просто любят вкус фастфуда, 6% выбирают эти блюда только из-за цены, а 4% таким образом «заедают» стресс.

Если любимый фастфуд подорожает, 48% респондентов планируют отказаться от него и чаще готовить дома, 32% продолжат его покупать, 16% будут искать более дешевые аналоги, 4% перейдут на более дорогой сегмент кафе и ресторанов.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 30 января по 6 февраля 2025 года, в нем приняли участие более 39 тыс. интернет-пользователей.