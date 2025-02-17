Участникам СВО вручат бесплатные участки в Запорожской области

Ветераны специальной военной операции (СВО) смогут бесплатно получить земельные участки в Запорожской области по завершении конфликта. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, есть некоторые проблемы с тем, что пока непонятно, как выделять землю, поэтому необходимо дождаться окончания СВО.

Также не урегулировано, кому достанутся эти земельные участки, «кто воевал вчера, или тем, кто воюет сегодня, или тем, кто будет воевать завтра».

Балицкий уточнил, что земли для участников СВО в Запорожской области достаточно: и для сельскохозяйственных целей, и под застройку, и возле Азовского моря.

До этого сообщалось, что в Крыму более 2,5 тысячи участников специальной военной операции получили бесплатные земельные участки. Глава парламента республики Владимир Константинов напомнил, что важно реализовывать меры поддержки участников СВО и членов их семей.

Ранее экономист объяснил, как участие в СВО влияет на пенсию.