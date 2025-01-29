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Более 2,5 тысячи участников СВО получили земельные участки в Крыму

Константинов: свыше 2,5 тысячи участников СВО получили земельные участки в Крыму
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Unsplash

В Крыму более 2,5 тысячи участников специальной военной операции получили бесплатные земельные участки. Об этом рассказал глава парламента республики Владимир Константинов.

«На сегодняшний день в собственность участников СВО уже передано 2548 участков, в том числе в 2024 году — 1633 участка», — написал он.

Отмечается, что на стадии распределения находятся 1945 участков на территории Николаевского поселения Симферопольского района.

Константинов напомнил о важности реализации мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

Недавно в Крыму увеличили размер единовременной выплаты желающим заключить контракт с министерством обороны России о прохождении военной службы до 500 тысяч рублей. Уточняется, что полмиллиона получат те лица, которые заключили контракт в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года. Те, кто заключил контракт до 2025 года, получит только 400 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Госдуме обсудят льготы для объединений инвалидов, где работают ветераны СВО.

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