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Россияне ответили, раздражают ли их иностранные слова на вывесках

«КП»: 77% россиян раздражают иностранные слова на вывесках и в названиях
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Dinuka Liyanawatte/Reuters

Большинство (77%) россиян признались, что их раздражают иностранные слова в названиях, на вывесках, табличках и указателях. Это показал опрос kp.ru, в котором приняли участие 5,9 тыс. человек.

Они уверены, что многие из них можно было бы заменить на русские. Так, например, писать «открыто» вместо open или «распродажа» вместо sale.

При этом 22% респондентов ответили, что не видят ничего плохого в использовании иностранных слов и не испытывают раздражения. Они считают, что это, напротив, удобно для туристов и может привлечь в Россию больше путешественников.

«Нужно писать любой текст по-русски, а ниже дублировать на иностранном языке — для туристов. И всем будет удобно», — отметила одна из опрошенных.

Оставшийся 1% выбрал вариант «другое».

11 февраля депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о защите русского языка. Нормативный акт направлен, среди прочего, на сокращение использования иностранных слов в публичном пространстве и обеспечение соблюдения норм современного литературного языка в средствах массовой информации. Согласно проекту, все вывески, надписи и информация о товарах и акциях должны быть на русском языке.

Ранее в Госдуме рассказали, сколько времени понадобится на замену вывесок на иностранном языке.

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