В Москве суд наказал мужчину за ношение телескопической дубинки

В Москве оштрафовали мужчину за ношение в метро телескопической дубинки

В Москве мировой судья принял решение оштрафовать мужчину за ношение в метро телескопической дубинки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении судебные документы.

Мужчину остановили на станции метро «Потапово» для проверки ручной клади, в которой нашли телескопическую дубинку — холодное оружие ударно-раздробляющего действия, пишет агентство.

Суд признал мужчину виновным в незаконном хранении оружия и выписал ему административный штраф. Точная сумма санкции не раскрывается, но ее размер, согласно КоАП РФ, составляет от 5 до 10 тысяч рублей.

Изъятую дубинку уничтожат.

В январе сообщалось, что в Москве полицейские нашли арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов у 45-летнего жителя столицы. Оружейный склад обнаружили на Изваринской улице. Во время обыска у москвича изъяли пистолет, автомат, ружья, револьверы, винтовки. Также у мужчины нашли магазины и затворы от пистолета и 200 патронов различного калибра. В отношении мужчины завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее стало известно, что в Москве IT-специалист прятал в квартире более двух тысяч патронов.