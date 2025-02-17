Большинство россиян заявили об отсутствии страха потерять работу

Большинство трудоустроенных граждан России (74,5%) заявили, что не боятся потерять работу по инициативе работодателя. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса сервиса HH.ru.

Согласно исследованию, данный показатель на 2,6% ниже, чем в четвертом квартале прошлого года. Соискатели старше 55 лет чаще всего испытывают страх лишиться работы. Среди них 20,6% респондентов заявили о высоком риске увольнения. В начале этого года данный показатель уменьшился с 23,5% в конце 2024 года. Страх увольнения среди молодежи снизился с 23,0% в конце прошлого года до 16,4% в начале нынешнего года.

Среди соискателей 25–34 лет наблюдается заметное увеличение чувства риска увольнения. Доля таких респондентов увеличилась с 13,7% до 15,6%.

Маркетологи и специалисты по рекламе чаще других профессий заявляют о страхе лишиться работы (21,6%). После них следуют HR-менеджеры (20,2%). Тройку лидеров замыкают IT-специалисты (20,1%).

Наибольший уровень уверенности в своей занятости отмечается среди людей, работающих в сферах «Спорт, салоны красоты» (85,1%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (82,6%) и «Медицина, фармацевтика» (81,0%).

До этого декан экономического факультета МГУ Александр Аузан заявил, что российской модели рынка труда, которая сложилась в стране в начале 90-х годов, пришел конец. По его словам, существующая в РФ модель характеризуется тем, что в кризис сотрудникам сокращают рабочие часы и зарплату, в результате сохраняется стабильно высокий уровень занятости.

Ранее психолог рассказал, как справиться со страхом потерять доход или работу.