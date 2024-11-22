Экономист сообщил о конце российской модели рынка труда

Российской модели рынка труда, которая сложилась в стране в начале 90-х годов, пришел конец. Такое мнение высказал декан экономического факультета МГУ Александр Аузан в беседе с РБК.

Существующая в РФ модель характеризуется тем, что в кризис сотрудникам сокращают рабочие часы и зарплату, в результате сохраняется стабильно высокий уровень занятости. Для сравнения: в развитых странах в таких ситуациях происходят масштабные сокращения рабочей силы, и это приводит к скачку безработицы.

«[Раньше] людей не увольняли при трудностях, им опускали зарплату, платили за простой, и они были, ну, извините, почти как крепостные. <...> Все, больше нет русской модели рынка труда. <...> Она разрушилась», — считает Аузан.

Изменение этой модели рынка труда, по его мнению, произошло под влиянием пандемии COVID-19 и распространения цифровых технологий.

Эпидемия заставила научиться многим цифровым технологиям, и люди стали задумываться о том, зачем они ходят на какое-то предприятие, если могут работать на фрилансе и начать заниматься какими-нибудь креативными вещами, продавать что-то на цифровых платформах.

В то же время автор термина «российская модель рынка труда» замдиректора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников не согласился с заявлением Аузана. По его словам, даже после второго санкционного периода российский рынок ведет себя «по тому же алгоритму, как это было в предыдущие десятилетия».

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