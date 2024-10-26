Психолог рассказал, как справиться со страхом потерять доход или работу

Постоянная тревога из-за возможных неудач и потерь препятствует профессиональному развитию и карьерному росту. О том, как вернуть уверенность в своих силах, «Газете.Ru» рассказал Евгений Теребенин, член Международной ассоциации психологов.

По мнению эксперта, распространенными причинами, по которым у наемных сотрудников и предпринимателей возникает боязнь увольнения или потери бизнеса, являются: события во взрослой жизни, вызвавшие негативные эмоции; недостаточное количество знаний и навыков; внешние факторы, отрицательно воздействующие на психологическую устойчивость; психологические травмы родом из детства; негативные сценарии из жизни близких людей.

«Страх потерять работу или доход, к которому вы привыкли, проявляется по-разному. Это во многом зависит от формата занятости: предпринимательства или работы в найме», — считает Теребенин. — У бизнесменов потеря своего дела воспринимается как утрата идентичности и достижений, в то время как сотрудники в найме ощущают неуверенность в себе и ненужность. Опытные специалисты также могут страдать от навязчивых мыслей, на «своем» ли месте они находятся».

Если вы работаете в найме и сталкиваетесь с ощущением, что вы «обуза» компании, это может быть связано с проблемами коммуникации внутри команды и плохой адаптацией, особенно у новых сотрудников.

«Важно установить контакт с коллегами, которые предоставляют данные и ресурсы, наладить входящие и исходящие потоки информации, понять требования и ожидания окружающих. Обсудите с коллегами и руководством трудности с получением информации. Обеспечение своевременного поступления данных и ресурсов поможет выполнять свои обязанности в срок и уменьшить стресс», — объяснил Теребенин.

Тем, кто давно работает в компании и чувствует дискомфорт, специалист рекомендует разобраться, чем вызван страх.

«Если к вам изменилось отношение в коллективе или произошли перестановки в руководстве, которые вас не устраивают, — это может быть сигналом к смене места работы. А вот если на ваше психологическое состояние влияют личные проблемы и внутренние барьеры, необходимо проанализировать, какие события в прошлом сформировали травму», — утверждает психолог.

Он посоветовал прожить травмирующее событие и чаще напоминать себе о том, что потери и разочарования являются неизбежной и важной частью нашего опыта.

«Без испытаний рост невозможен, так как прошлые ошибки создают пространство для нового и препятствуют застреванию на одном месте», — рассказал Теребенин.

Сотрудники, считающие себя некомпетентными, боятся разоблачения, поэтому могут подсознательно «самоувольняться», саботируя задачи. Чтобы определить свой профессиональный уровень, проанализируйте достижения, используя KPI и статистику. Если результат вас не удовлетворил, подумайте, соответствует ли занимаемая должность вашим стремлениям. Развивайте профессиональные навыки и попросите руководство регулярно предоставлять обратную связь о вашей работе.

Предпринимателям, которые боятся потерять бизнес или доход, следует глубоко изучить продукт и систему.

«Разделите бизнес-процесс на этапы и проанализируйте каждый из них. Выявите хорошо функционирующие элементы и определите области с недоработками. Внедрите контрольные показатели для процессов, которые зависят не только от вас. Управление рисками значительно снизит уровень тревоги и стресса, так как решения для потенциальных вызовов будут разработаны заранее», — советует Теребенин.

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