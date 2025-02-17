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Летевший из Новосибирска в Братск самолет сел в Иркутске

Самолет рейса Новосибирск — Братск сел в Иркутске из-за тумана
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Alexey Lesik/Shutterstock/FOTODOM

Самолет рейса НовосибирскБратск ушел на аэродром Иркутска. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу аэропорта Братска.

«В условиях ограниченной видимости Е-170 сделал несколько кругов в ожидании разрешения на посадку, в итоге экипаж принял решение направиться в Иркутск», — говорится в сообщении авиагавани.

В пресс-службе пояснили, что решение было принято из-за тумана. Время вылета в пункт назначения не уточняется.

Накануне представитель «Росавиации» Артем Кореняко сообщил, что летевший из Шарм-эль-Шейха в Калининград самолет Airbus A321 возобновил полет после экстренной посадки в Польше в аэропорту Познань. Причиной незапланированного приземления самолета стали неблагоприятные метеоусловия в Калининградской области.

Позже в калининградском аэропорту Храброво заявили, что совершивший экстренную посадку в Польше самолет с россиянами снова отправится в рейс вечером 16 февраля.

Ранее в аэропорту Домодедово организовали проверку из-за возгорания спецтехники.

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