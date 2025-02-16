Египетский самолет возвращается в Россию после экстренного приземления в Польше

Египетский самолет возвращается в РФ после экстренного приземления в Польше

Летевший из Шарм-эль-Шейха в Калининград самолет Airbus A321 возобновил полет после экстренной посадки в Польше в аэропорту Познань. Об этом сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Причиной незапланированного приземления самолета египетской AlMasria Universal Airlines в Польше стали неблагоприятные метеоусловия в Калининградской области. Сейчас борт снова взял курс на Калининград.

В Польше россияне провели около 10 часов. После приземления представители польской воздушной гавани отказались делать дозаправку и не дали российскому самолету разрешение на взлет. Пассажиры жаловались на запрет на посещение туалета и отсутствие еды и питья.

15 февраля Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в семи аэропортах из-за угрозы атаки беспилотников. Ограничения вводились в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Грозном, Калуге, Саратове и Ульяновске.

Ранее россиянам объяснили, почему опасно летать на самолете с насморком.