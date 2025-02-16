Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Египетский самолет возвращается в Россию после экстренного приземления в Польше

Египетский самолет возвращается в РФ после экстренного приземления в Польше
close
Kevin Hackert/Shutterstock/FOTODOM

Летевший из Шарм-эль-Шейха в Калининград самолет Airbus A321 возобновил полет после экстренной посадки в Польше в аэропорту Познань. Об этом сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Причиной незапланированного приземления самолета египетской AlMasria Universal Airlines в Польше стали неблагоприятные метеоусловия в Калининградской области. Сейчас борт снова взял курс на Калининград.

В Польше россияне провели около 10 часов. После приземления представители польской воздушной гавани отказались делать дозаправку и не дали российскому самолету разрешение на взлет. Пассажиры жаловались на запрет на посещение туалета и отсутствие еды и питья.

15 февраля Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в семи аэропортах из-за угрозы атаки беспилотников. Ограничения вводились в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Грозном, Калуге, Саратове и Ульяновске.

Ранее россиянам объяснили, почему опасно летать на самолете с насморком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами