Экстренно севший в Польше самолет вылетит из Калининграда вечером

Совершивший экстренную посадку в Польше самолет с россиянами снова отправится в рейс этим вечером, передает РИА Новости со ссылкой на калининградский аэропорт Храброво.

Как отмечает агентство, в воздушной гавани опровергли данные некоторых СМИ о том, что вылет отменили.

«Данная информация не соответствует действительности. Борт Airbus A321 находится в аэропорту «Храброво». Вылет в Шарм-эш-Шейх запланирован сегодня, 16 января, на 20:30 (21:30 мск)», — сообщили в пресс-службе Храброво.

Там добавили, что всех пассажиров проинформировали об изменении времени вылета и предоставили им трансфер до гостиницы.

Утром 16 февраля Telegram-канал Mash написал о том, что российские туристы застряли в Польше без еды и воды. Накануне в 23:30 лайнер не смог приземлиться в аэропорту Калининграда из-за сильного снегопада, поэтому экипаж запросил экстренную посадку в Познани. После этого представители польской воздушной гавани отказались делать дозаправку и не дали разрешение на взлет. По словам одной из туристок, пассажиры ожидали взлета более 10 часов. Она отметила, что еда закончилась, запасы воды также почти иссякли, их не пускали в туалет. Женщина отметила, что среди пассажиров были беременные женщины и дети.

Ранее пассажиры из Москвы услышали в самолете «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.