У жителей Нью-Йорка подозревают лихорадку Эбола

Врачи подозревают у двух жителей Нью-Йорка лихорадку Эбола. Об этом сообщает газета New York Post (NYP).

Пациенты недавно вернулись в США из Уганды, и их симптомы совпадают с проявлениями этого заболевания. Анализы на наличие вируса Эбола пока не готовы, но больные уже переведены из отделения скорой помощи в больницу под наблюдение медиков.

3 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила. что выявленный в Уганде новый штамм вируса Эбола представляет серьезный риск для общественного здравоохранения, также не исключена его потенциальная передача в государства, расположенные рядом.

До этого стало известно, что в Руанде планируют испытать вакцину против Эболы. Исполнительный директор Угандийского института вирусологических исследований Понтиано Калибу заявил, что в настоящее время ученые разрабатывают протоколы исследований. По его словам, в рамках испытаний планируется ввести более 2 тысяч доз вакцин. При этом ученый обратил внимание, что препарат еще не получил лицензию.

Ранее Роспотребнадзор заявил о готовности помочь Уганде в борьбе с Эболой.