В Руанде планируют испытать вакцину против Эболы

Власти Руанды платинируют испытать вакцину против лихорадки Эбола. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на заявление исполнительного директора Угандийского института вирусологических исследований Понтиано Калибу.
«Угандийские чиновники готовятся к развертыванию экспериментальной вакцины в рамках усилий по пресечению вспышки лихорадки Эбола в столице Кампале», — говорится в материале.
Калибу уточнил, что в настоящее время ученые разрабатывают протоколы исследований. По его словам, в рамках испытаний планируется ввести более 2 тысяч доз вакцин. При этом ученый обратил внимание, что препарат еще не получил лицензию.
28 января Международный комитет Красного Креста предупредил стороны конфликта в Демократической Республике Конго об опасности утечки вирусов из лаборатории в Гоме. Речь идет о штаммах вируса Эбола, утечка которого произошла из-за перебоев с работой электричества.
Ранее Роспотребнадзор заявил о готовности помочь Уганде в борьбе с Эболой.