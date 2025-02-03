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ВОЗ предупредила о высоком риске из-за выявленного в Уганде штамма вируса Эбола

ВОЗ: выявленный в Уганде штамм вируса Эбола представляет серьезный риск
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Выявленный в Уганде новый штамм вируса Эбола представляет серьезный риск для общественного здравоохранения, также не исключена его потенциальная передача в государства, расположенные рядом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

«В отсутствие лицензированных вакцин и терапевтических средств для профилактики и лечения суданского вирусного заболевания высок риск потенциальных серьезных последствий для общественного здравоохранения», — сказано в публикации.

Кроме того, в организации подчеркнули, что лечение больных в общинах, а также у традиционных целителей с недостаточными защитой и мерами по профилактике и контролю инфекций повышает риск передачи вируса.

В Уганде все еще ведут расследование, чтобы определить масштабы вспышки болезни. ВОЗ отмечает, что на данный момент нельзя отрицать возможность масштабного распространения суданского штамма вируса Эбола.

Поскольку одного пациента спасти не удалось, организация высказала мнение о том, что сотрудничество Уганды с соседними странами нужно расширить для проведения качественного расследования и обмена данными.

3 февраля стало известно, что в Руанде планируют испытать вакцину против Эболы. Исполнительный директор Угандийского института вирусологических исследований Понтиано Калибу заявил, что в настоящее время ученые разрабатывают протоколы исследований. По его словам, в рамках испытаний планируется ввести более 2 тысяч доз вакцин. При этом ученый обратил внимание, что препарат еще не получил лицензию.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор готов помочь Уганде в борьбе с Эболой.

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